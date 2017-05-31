مسؤول سوكار في تركيا: استكمال 90% من اعمال مشروع مصفاة النفط "ستار"
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠١٧ [١٧:٠٣]
باكو، 31 مايو، أذرتاج
قال زؤور قهرمانوف إن 90 في المائة من أعمال إنشاء مصفاة النفط "ستار" التي تقوم بتشييدها شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في تركيا باستثمار 7ر5 مليارات دولار استكملت تماما.
وأوضح قهرمانوف المدير العام لشركة سوكار تركيا للطاقة / ستياش/ أن الاعمال جارية وفقا لجدول الاعمال وستستهل إجراءات اختبار الأجهزة والمعدات ابتداء من شهر يوليو.
وزاد أن الشركة تخطط تسويق منتجات المصنع في سبتمبر العام المقبل.
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