مسؤول سوكار تركيا: 79 % من الأعمال استكملت في مشروع تاناب

باكو، 31 مايو، أذرتاج

قال زؤور قهرمانوف إن 73 في المائة من الأعمال استكملت لتوصيل غاز أذربيجان إلى تركيا عبر خط أنابيب الغاز العابر للأناضول (تاناب).

وأوضح قهرمانوف في حديثه مع مراسل أذرتاج أن الأعمال جارية وفقا لجدول الأعمال مفيدا أن يناير المقبل سيشهد اختبارات ضخ الغاز الطبيعي في خطوط الأنابيب في حين استكمال إنشاء خط الأنابيب واختباره بالغاز وذلك لتمكين مشروع تاناب من أن يكون جاهزا تماما إلى أواسط 2017م.

يذكر أن مشروع تاناب سيربط بخط أنابيب جنوب القوقاز عند الحدود بين تركيا وجورجيا وبخط أنابيب تاب عند الحدود بين تركيا واليونان. ومن المخطط تشغيل قسم تاناب البالغ طوله 1810 كم حتى مدينة اسكي شهر التركية في أواسط عام 2018م. وتبلغ كلفة المشروع العامة 9.2 مليارات دولار. ومن المخطط أن تنفق أذربيجان هذا العام 2809 مليون دولار لمشروع ممر الجنوب للغاز علما بان 55.7 في المائة من هذا المبلغ او 1.566 مليار دولار ستصرف لمشروع تاناب. ومن المخطط أن تبلغ تكاليف شركات أذربيجان إلى عام 2020م 6.2 مليارات دولار عموما في المشروع.

ويبلغ طول قسم الخط بين حدود جورجيا وتركيا إلى مدينة اسكي شهر 1334 كم من قطر 56 بوصة وطول قسم الخط بين اسكي شهر إلى حدود تركيا واليونان 450 كم من قطر 48 بوصة. كما أن الخط مؤلف من قسم تحت الماء يبلغ طوله 18 كم بقطر 2×36 بوصة. وقدرة التمرير الأولية لخط الأنابيب تبلغ 16 مليار متر مكعب مع إمكانية زيادتها 31 مليار متر مكعب فيما بعدُ.

يذكر أن ممر الغاز الجنوبي المؤلف من خطوط أنابيب جنوب القوقاز للغاز وأنابيب الغاز العابرة للأناضول وأنابيب الغاز العابرة للبحر الأدرياتيكي يوصف بأكبر مجموعة من سلسلة خطوط أنابيب الغاز التي يتم تطويرها عبر العالم حاليا. وسينقل هذا الممر البالغ طوله 3500 كم غاز أذربيجان من حقل "شاه دنيز 2" إلى أوروبا عبورا من خلال أراضي جورجيا وتركيا ومن المخطط في المرحلة الابتدائية نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب منه إلى تركيا.

والمساهمون في مشروع "تاناب" هم شركات "ممر الغاز الجنوبي" الأذربيجانية (58 في المائة) و"بوتاش" التركية (30 في المائة) و"بي بي" البريطانية (12 في المائة).