تدشين المرحلة الثانية من ميناء "بتليم" للحاويات في يونيو

باكو، 31 مايو، أذرتاج

قال زؤور قهرمانوف المدير العام لشركة ستياش سوكار تركيا للطاقة إن المرحلة الثانية من ميناء شركة بتليم للموانئ والتجارة القادر على استيعاب 5ر1 مليون حاوية نمطية في يونيو العام الجاري.

وذكر قهرمانوف في حديث مع مراسل أذرتاج أن المرحلة الأولى من الميناء مستكملة تماما مبلغا أن السفن ذات حمولة 7-9 آلاف حاوية ترسى في الميناء حاليا مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الميناء تختتم في شهر يونيو ليكون ميناء "بتليم" اكبر ميناء في المنطقة وسترسى بعد ذلك فيه سفن ذات حمولة 18 الف حاوية نمطية.

هذا وأن المرفأ الواقع في حي علي اقا بمحافظة ازمير التركية مؤلف من مرحلتين اثنتين وكلفته 380 مليون دولار ويعد مرفأ "بتليم" اكبر المواني في حوض بحر ايجة ليضمن هذا كلفة مربحة تبلغ 200-250 دولار لكل حاوية ويقدم المرفأ خدمات 5 أيام أسبوعيا في المرحلة الأولى.

ويذكر ان شركة "بتليم" للمرفأ التجاري التابعة لشركة " بتكيم للبتروكيماويات " القابضة التي تعود نحو 53 في المائة من أسهمها الى شركة النفط الحكومية الأذربيجانية / سوكار / لتكون اكبر أصولها بتركيا وقد باعت 30 في المائة من أسهمها لشركة جولدمان ساكس مقابل 300 مليون دولار بالعام الماضي. وان 70 في المائة من المرفأ تخص بسوكار والباقي لشركة جولدمان ساكس. وسوف تدير شركة أي بي ام للموانئ الهولندية مرفأ "بتليم" لمدة 28 سنة أولى.