إصابة السفير الإيراني جراء انفجار في كابول

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

وقع انفجار اليوم الأربعاء في كابول العاصمة الأفغانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوكالات الخارجية للأنباء أن السفير الإيراني لدى أفغانستان محمد رضا بهرامي أصيب بجروح نتيجة تفجير انتحاري استهدف منطقة قريبة من القصر الرئاسي وسفارتي ألمانيا وإيران في كابول.

يذكر أن مبنى السفارة تعرض لأضرار مادية كبيرة نتيجة الانفجار. جميع الدبلوماسيين والعاملين في السفارة بصحة جيدة.

كما تعرض مكتب الإذاعة والتلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الحكومية "إيرنا" إلى أضرار مادية نتيجة الانفجار الذي وقع على بعد 100 متر من المبنى الإيراني. أحد أقسام المكتب انهار بالكامل.

كما يذكر أن عدد القتلى ارتفع إلى 90 شخصا وأصيب 380 آخر.

ووقع الانفجار في ساعة الذروة الصباحية في جزء مزدحم من العاصمة الأفغانية يضم العديد من السفارات الأجنبية والإدارات الحكومية.