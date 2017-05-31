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    تشغيل بئر جديدة في حقل "نفط طاشلاري"

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٧ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تشغيل بئر جديدة رقم 2583 من المنصة البحرية رقم 2585 في حقل "نفط طاشلاري" بعد العملية الجيولوجية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أن البئر الجديدة أعطت النفط ووضعت تحت الخدمة بضمها إلى الرصيد بحصاد يومي يبلغ 23 طنا من النفط يوميا من العمق الذي يتراوح بين 2053-2070 متر.

    يتم استغلال البئر من قبل إدارة تصدير النفط والغاز "نفط طاشلاري" للاتحاد الإنتاجي "أذ نفط".

    AZERTAG.AZ :تشغيل بئر جديدة في حقل "نفط طاشلاري"
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