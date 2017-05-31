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    سوكار: محطة بتكيم لطاقة الرياح تعمل بالطاقة الكاملة في سبتمبر

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٧ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 31 مايو، أذرتاج

    قال المدير العام لشركة ستياش سوكار تركيا للطاقة زؤور قهرمانوف إن محطة طاقة الرياح التي تبنيها قابضة "بتكيم" للبتروكيماويات في حي علي اقا بمحافظة ازمير التركية ستعمل بالطاقة الكاملة في شهر سبتمبر المقبل.

    وأوضح قهرمانوف في حديث له مع مراسل أذرتاج أن 14 توربينا تم تركيبها حتى الان في محطة طاقة الرياح المؤلفة من 17 توربينا بطاقة 51 ميجاواط في المشروع وتم اختبار التوربينات المركبة ووضعت تحت الخدمة بعد النجاح وستختتم عمليات تركيب 3 توربينات باقية في اشهر الصيف المستهلة لتمكين المحطة من العمل بالطاقة الكاملة ابتداء من سبتمبر.

    يذكر أن سوكار اشترت القابضة "بتكيم" مقابل 5ر2 ملياري دولار عام 2008م وتواصل فعالياتها في تركيا باسم "ستياش" شركة سوكار تركيا اينيرجي وتملك ستياش 53 في المائة من أسهم "بتكيم".

    AZERTAG.AZ : سوكار: محطة بتكيم لطاقة الرياح تعمل بالطاقة الكاملة في سبتمبر
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    سوكار: محطة بتكيم لطاقة الرياح تعمل بالطاقة الكاملة في سبتمبر