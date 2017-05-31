    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توتال تحفر أول بئر في "أبشرون" البحري

    ٣١.٠٥‎.٢٠١٧ [١٨:٢٤]

    باكو، 31 مايو، أذرتاج

    قال دينيس ليمارشال إن شركة توتال تخطط لحفر اول بئر في حقل "ابشرون" للغاز والمكثفات الواقع في قطاع أذربيجان من بحر الخزر في شهر سبتمبر هذا العام.

    وأوضح ليمارشال المدير التنفيذي الإقليمي في أذربيجان لشركة توتال في حديث له مع مراسل أذرتاج أن اعمال الحفر تستمر خلال 15 شهرا وتجري الشركة حاليا مباحثات مع مؤسسات شتى لاستغلال الحقل وتخطط الشركة لتحقيق اول استخراج غاز من الحقل في نهاية 2019م ومن المتوقع استخراج ما لا يقل عن 5ر1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من "ابشرون".

    AZERTAG.AZ :توتال تحفر أول بئر في "أبشرون" البحري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٤]
    نقل أكثر من 360 مليون طن من النفط الخام عبر خط أنابيب ب ت ج
    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٠]
    نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال 12 عاما أخيرا
    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٢١]
    المسؤول: بي بي وشركاؤها أنفقت 72 مليون دولار للمشاريع الاجتماعية في أذربيجان
    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٠]
    استخراج 428 مليون طن من النفط و133 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من "اذري – جيراق – جونشلي" حتى الآن
    توتال تحفر أول بئر في "أبشرون" البحري