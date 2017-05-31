توتال تحفر أول بئر في "أبشرون" البحري

باكو، 31 مايو، أذرتاج

قال دينيس ليمارشال إن شركة توتال تخطط لحفر اول بئر في حقل "ابشرون" للغاز والمكثفات الواقع في قطاع أذربيجان من بحر الخزر في شهر سبتمبر هذا العام.

وأوضح ليمارشال المدير التنفيذي الإقليمي في أذربيجان لشركة توتال في حديث له مع مراسل أذرتاج أن اعمال الحفر تستمر خلال 15 شهرا وتجري الشركة حاليا مباحثات مع مؤسسات شتى لاستغلال الحقل وتخطط الشركة لتحقيق اول استخراج غاز من الحقل في نهاية 2019م ومن المتوقع استخراج ما لا يقل عن 5ر1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من "ابشرون".