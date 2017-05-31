الرئيس الأفغاني يلتقي نائب وزير الخارجية الأذربيجاني

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني نائب وزير الخارجية الأذربيجاني أراز عظيموف في إطار زيارته إلى هذا البلد في الفترة ما بين 30-31 مايو، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

نقل أراز عظيموف تحيات رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف ورسالته إلى رئيس أفغانستان.

طلب الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني نقل تحياته إلى الرئيس الأذربيجاني الهام علييف.

كما التقى نائب الوزير أراز عظيموف وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني والمسؤولين الآخرين.

أجريت خلال اللقاء مناقشات حول مسائل الحوار السياسي الثنائي والتعاون العملي. أعرب المسؤولون الأفغان عن تقديرهم العالي على دعم أذربيجان لإحلال الاستقرار في أفغانستان ورئاسة أذربيجان مسار إسطنبول - قلب آسيا.

كان أراز عظيموف رئيسا مشاركا في اجتماع مسار إسطنبول - قلب آسيا على مستوى السفراء.

كما نوقشت مسائل تحضيرية للاجتماع الوزاري لمسار إسطنبول - قلب آسيا الذي سيعقد في باكو في أواخر هذا العام.