الرئيس علييف يشارك في حفل انزال سفينتي "جبرائيل" و"قبادلي"

باكو، 31 مايو، أذرتاج

شارك رئيس أذربيجان الهام علييف في الواحد والثلاثين من مايو اليوم في حفل انزال سفينتي الامداد والتزويد "جبرائيل" و"قبادلي" التابعتين لملاحة أذربيجان في بحر الخزر.

وقدم رئيس ملاحة أذربيجان في بحر الخزر رؤوف ولييف ورئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار رونق عبدلايف معلومات مفصلة حول المواصفات الفنية والمؤشرات الفنية للسفينتين إلى الرئيس علييف.

وقيل إن كلتا السفينتين تستبدلان سفينتين قديمتين تخدمان في منشآت سوكار البحرية حيث أن سفينة "جبرائيل" تخدم منصات "28 مايو" و"قبادلي" منصات حقل "اوميد".