بدء جني أصناف الكرز سريع النمو

خاتشماز، 31 مايو، أذرتاج

بدأ مزارعو محافظة خاتشماز جني أصناف الكرز سريع النمو منذ أسبوع.

وأفاد مراسل أذرتاج أن المحصول المحصود يسوق في محلات تجارية محلية وسائر المحافظات حيث تتردد أسعار أصناف الكرز بين 5ر1-2 ماناتين حسب الجودة.

ويقول مزارعون إن زراعة الكرز لا تطلب بمصروفات كبيرة مشيرين إلى أن الأسعار الحالية ترضيهم.

وذكر المزارع حسن بايراموف بدوره أن المزارعين سيأخذون ابتداء من أول أيام شهر يوليو في حصاد سائر أصناف الكرز أيضا.

يذكر أن المحصول يصدر إلى أسواق روسيا الاتحادي أيضا.

ومن الملاحظة أن مساحة حدائق الكرز في خاشتماز قيد التوسع في السنوات الأخيرة حيث أن المزارعين يعزون سبب هذا إلى عودة حدائق الكرز بأرباح أكثر من حدائق التفاح والسفرجل والخوخ وغيرها من أنواع الفواكه التقليدية.