انطلاق بطولة كرة الريشة الإقليمية للمراهقين

خاتشماز، 31 مايو، أذرتاج

انطلقت بطولة كرة الريشة الإقليمية للمراهقين والمراهقات في الواحد والثلاثين من مايو اليوم لدى مجمع خاتشماز الأولمبي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن البطولة تشارك فيها اندية باكو وسومغايت وخاتشماز وقوبا وقوصار وشابران وخيزي وسيازن وشيروان ولنكران ولاتشين التي يمثلها 120 منافس عامة.

وستنافس الأندية التي تحصل على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الإقليمية المقامة في خاتشماز وشمكير في النهائيات التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل في طاووس.