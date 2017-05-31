موظف جامعة القاهرة يلقي تقريرا بمكتبة أذربيجان الوطنية

باكو، 31 مايو، أذرتاج

تقيم وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية بالتعاون مع مركز ثقافة مصر لدى السفارة المصرية في باكو ملتقى مكرسا لفعاليات "عام التضامن الإسلامي" في أذربيجان وذلك في اول يونيو غدا.

وأفاد مراسل أذرتاج أن الملتقى المنظم لدى مكتبة أذربيجان الوطنية باسم ميرزا فتح علي اخوندوف بالعاصمة باكو يستمع إلى تقرير سيلقيه موظف جامعة القاهرة الدكتور احمد درويش في موضوع "دور أذربيجان في تعزيز التضامن الإسلامي".