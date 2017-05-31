بدء تحصيل شرانق دودة القز في كوردمير

كوردمير، 31 مايو، أذرتاج

بدأ ممثلو شركة "شاكي للحرير" تحصيل شرانق دودة القز من منتجي محافظة كوردمير.

وأفاد مراسل أذرتاج أن المنتجين حصلوا هذا الموسم على 300 علبة بزنة 5 كغ و700 غرام من جذور دودة القز المحتضن وتم توزيعها على 156 اسرة في 25 قرية في كوردمير.

ويأتي المنتجون بالمحصول لتسليمه إلى ممثلي الشركة بفناء إدارة كوردمير للزراعة.

ومن المتوقع أن يبلغ حصاد الموسم 15 طنا في المحافظة.