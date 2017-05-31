مقتل شخصين بإطلاق نار بإحدى المدارس الخاصة شمال الرياض

باكو، 31 مايو، أذرتاج

باشرت الجهات الأمنية في الرياض اليوم الأربعاء حادثة قتل بإحدى المدارس الخاصة شمال العاصمة راح ضحيتها مدير المدرسة ومعلم سعودي وأصيب عامل ارتكبها معلم مفصول من جنسية عربية.

ونقلت جريدة الرياض انه هرعت الأجهزة الأمنية، إلى الموقع لمباشرة الحادث، وسط تضارب معلومات حول هوية الجاني، ودوافع الجريمة، وأكدت مصادر أن الجاني معلم كان يعمل في المدرسة، وتم إنهاء التعاقده معه، وأن دوافع الجريمة خلافات مادية. ومن المنتظر أن تصدر شرطة الرياض بياناً رسمياً يكشف ملابسات الحادثة.