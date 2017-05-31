وزارة الدفاع: جهاز المراقبة عن بعد المستولى عليه يفضح أساطير الاحتلال الأرميني مرة أخرى

باكو، 31 مايو، أذرتاج

تمكن افراد الدفاع الأذربيجاني من الاستيلاء بأسلوب خاص على جهاز المراقبة بالفيديو عن بعد الذي كان مركبا لدى احد مواقع الاحتلال الأرميني عند خط التماس.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن التحقيق الاولي مع الجهاز المستولى عليه كشف عن أن الجهاز مؤلف من كاميرة مركبة داخل علبة من الرغوة البلاستيكية ومظلة صغيرة الحجم ومنطاد الهواء الصغير ومختلف الهوائيات والموصلات مما يثبت انه مصنوع يدويا.

وجاء في بيان الوزارة أن الجهاز المضبوط يفضح مرة أخرى تصريحات قيادة أرمينيا الحربية السياسية بتزويد منافذ الاحتلال الأرميني الامامية من خط التماس باحدث أجهزة المراقبة بالفيديو أمريكية الإنتاج وعن توجيه مثل هذه التصريحات الأسطورية إلى المجتمع الأرميني داخل البلد فقط.