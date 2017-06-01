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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٠١.٠٦.٢٠١٧ [١١:٣٣]

    باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار برميل النفط باتجاهات مختلفة في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 48.77 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.45 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 51.18 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.42 دولارا.

    كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 51.01 دولارا بانخفاض مسجل عند 1.29 دولار.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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