القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 126 مرة

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 126 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل بعيار 60 و82 ملم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية دوفيخ والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقريتي باراواكار وباراواكار والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كهنقيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقريتي قايماقلي وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري في محافظة برد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي أغدام وكوخانبي والمرتفعات بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية قويارخ في محافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نميرلي وشيخلار وصاريجالي ونوفروزلو ومرزيلي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو في محافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قروهند وقورقان وقاراخانبكلي وهوراديز في محافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند وفضولي وجبرائيل المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.