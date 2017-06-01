الهام علييف يحضر حفل إبحار منشآت فوقية لواحدة من المنصتين لـ"شاه دنيز 2" [ محدث]

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أقيم اليوم حفل إبحار منشآت فوقية لواحدة ومنصتي المبنى السكني والمعدات التكنولوجية اللتين بنيتا لـ"شاه دنيز 2" إلى منطقة "شاه دنيز" التعاقدية في بحر الخزر.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف حضر الحفل.

أحاط رئيس شركة النفط الأذربيجانية "سوكار" رونق عبداللهايف والرئيس الإقليمي لشركة بي بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا غاري جونز رئيس الدولة علما بالأعمال المنفذة في مشروعي "شاه دنيز 2" و"ممر الغاز الجنوبي".

إن مشروع "ممر الغاز الجنوبي" المؤلف من "شاه دنيز 2" و"توسيع خط أنابيب جنوب القوقاز" و"تاناب" و"تاب" واحد من أكبر مشاريع الطاقة في العالم. ستنقل من خلال هذا المشروع احتياطات الطاقة من بحر الخزر الى أسواق الغاز الأوروبية لأول مرة. ان الأعمال في جزئي هذا المشروع العظيم المنفذ بتشغيل شركة بريتيش بتروليوم - مشروعا "شاه دنيز 2" و"توسيع خط أنابيب جنوب القوقاز" على وشك الانتهاء وتواصل وفقا للجدول الزمني المحدد. تم استكمال أكثر من 92 في المائة من الأعمال في هذه المشاريع وتم التوقيع على معاهدات كبيرة بمبلغ 13 مليار دولار. انشئ 40 ألف فرصة عمل جديدة في البلدان المشاركة في مشروعي "شاه دنيز 2" و"ممر الغاز الجنوبي". اما حجم احتياطيات الغاز الجيولوجية الأولية في حقل "شاه دنيز 2" فانه كثير ويقدر حوالي 1 تريليون متر مكعب. يبلغ حجم الإنتاج السنوي 10 مليارات متر مكعب من الغاز و50 الف برميل من المكثفات في اطار "شاه دنيز 2". يتم استهلاك الغاز المستخرج من حقل "شاه دنيز 1" في أذربيجان وجورجيا وتركيا.

سيتم نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا و10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في اطار مشروع "شاه دنيز 2".

من المتوقع ان يتدفق 16 مليار متر مكعب من الغاز إلى مستهلكي جورجيا وتركيا واليونان والبانيا وبلغاريا وإيطاليا خلال السنة في اطار "شاه دنيز 2". ومن المرتقب تسليم الغاز الأول إلى جورجيا وتركيا في السنة المقبلة والى أوروبا في عام 2020. إن تمديد الاتفاق عن تقاسم حصص الإنتاج من عام 2036 إلى 2048 في حقل "شاه دنيز" يمهد الطريق لاستخراج الاحتياطات في الطبقات العميقة للحقل. ان أعمال الترميم في مشروع "توسيع خط أنابيب جنوب القوقاز" على طول مسار خط الأنابيب في أراضي أذربيجان وجورجيا تجري وفقا للجدول الزمني. لقد استكملت 89 في المائة من أعمال الترميم واختبارات التقييم. كما تواصل أعمال الاختبار المائي لخط الأنابيب في أذربيجان وجورجيا.

يذكر أن إنشاء منصات "شاه دنيز 2" يجرى داخل البلد. يبلغ الوزن العام لهذه المنشآت 29200 طن وهي مؤلفة من 16500 تقاطع للأنابيب و881 كلو متر من الكابل.

بعد ذلك التقى الرئيس الهام علييف جماعة من عمال المشروع والقى كلمة في اللقاء.