تدمير منشأتين عسكريتين للقوات المسلحة لأرمينيا في خط الجبهة
AzerTAg.az
٠١.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤٢]
باكو، 1 يونيو (أذرتاج).
قامت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية بتدمير منشأتين عسكريتين أي نقطة المراقبة القيادية المحصنة وجهاز المراقبة البصرية للقوات المسلحة لأرمينيا في خط الجبهة للجيشين، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية لأذرتاج.
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