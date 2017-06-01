حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية 90 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 10 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 32 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا وأحيلوا إلى الجهات المعنية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت وقوع 5 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 7 وقائع متعلقة بالمخدرات وواقعين بشأن حيازة غير مشروعة للأسلحة والمعدات العسكرية.

وألقي القبض على 27 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.