جمع أكثر من 80 مليون مانات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قالت وزارة الدفاع في بيان اليوم إن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول مايو / أيار للعام الجاري 82 مليونا و414 ألف و536.16 مانات و212 ألف 873,88 دولار أمريكي 7436 يورو و5 آلاف روبل روسي، حسبما أفادته وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع من الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا. ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.