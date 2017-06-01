    • / سياسة

    سياسة


    جمع أكثر من 80 مليون مانات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

    ٠١.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣١]

    باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قالت وزارة الدفاع في بيان اليوم إن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول مايو / أيار للعام الجاري 82 مليونا و414 ألف و536.16 مانات و212 ألف 873,88 دولار أمريكي 7436 يورو و5 آلاف روبل روسي، حسبما أفادته وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع من الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا. ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.

    AZERTAG.AZ :جمع أكثر من 80 مليون مانات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٥‎٥‎]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 126 مرة
    ٠١.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤٢]
    تدمير منشأتين عسكريتين للقوات المسلحة لأرمينيا في خط الجبهة
    ٠١.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥‎٢]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 126 مرة
    ٣١.٠٥‎.٢٠١٧ [٢١:٥‎٨]
    وزارة الدفاع: جهاز المراقبة عن بعد المستولى عليه يفضح أساطير الاحتلال الأرميني مرة أخرى
    جمع أكثر من 80 مليون مانات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية