أذربيجان تحصل على 428 مليون طن من النفط و133 مليار متر مربع حتى الآن
AzerTAg.az
٠١.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٨]
باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
إن حجم النفط المستخرج من كتلة حقول "اذري – جيراق – جونشلي العميق" الواقعة في قطاع أذربيجان من بحر الخزر بلغ 428.4 مليون طن منذ بدء استغلال الحقول و133 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأوضح النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) الأكاديمي خوشبخت يوسفزاده في المؤتمر الدولي "الخزر الدولي الـ24 للنفط والغاز 2017" المنعقد في باكو أنه وضع الاستثمار أكثر من 42 مليار دولار الى المشروع حتى الآن.
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