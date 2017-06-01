"نفط وغاز بحر الخزر 2017" يناقش قضايا استخراج وإدارة موارد الطاقة في ظل الأسعار المنخفضة

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

انطلقت فعاليات النسخة الـ 24 من دورة المؤتمر الدولي لنفط وغاز بحر الخزر 2017م في عاصمة أذربيجان باكو اليوم.

ويشارك في فعاليات المؤتمر حوالي 400 ممثل عن 30 بلدا.

وذكر وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف أن المؤتمر ملعب تقليدي لمناقشة المواضيع الملحة لمجال النفط والغاز مفيدا أن أذربيجان مصدرة النفط والغاز تغيّر البنية التحتية للطاقة في المنطقة وفي قارة أوروبا بالمشاريع المهمة العالمية التي تحققها هي.

وأشار المستشار الخاص لشركة أي تي ايه غروب بي ال سي اندريو فود إلى أن مؤتمر النفط والغاز الذي يجمع مديري الشركات الرائدة وممثلين عن وزارات المجال وخبراء أصحاب الرأي حول المذاكرة الموحدة يتيح فرصة جيدة من اجل تبادل الآراء حول المسائل الملحة في تنمية هذا المجال الصناعي.

ثم عرض على الحاضرين نداء مرئي وجهه اليهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية لتوحيد الطاقة ماروش شيفجوفيتش.

ويواصل المؤتمر مناشطه بعقد دورات مختلفة تشهد القاء اكثر من 40 مقررا عن الانحاء العالمية الشتى بما فيهم الخبراء وممثلو الهياكل الحكومية ورؤساء الشركات العملاقة للنفط والغاز تقارير تتناول القضايا الرئيسية الخاصة باستخراج موارد الطاقة وادارتها ونقلها في ظل الأسعار المنخفضة للنفط. كما أن المؤتمر المصاحب معرض نفط وغاز بحر الخزر يناقش القضايا الملحة للمنطقة.

وتنعقد الدورة العامة باسم "دور أذربيجان في سوق الطاقة العالمي والأوضاع الحالية للمشاريع الرائدة وآفاق التنمية الاستراتيجية" وتليها حلقات نقاش على مواضيع "خطط المشغلات الرئيسية باستغلال الحقول الساحلية (اونشور) والبحرية (اوفشور) في ظل توسع التعاون الدولي لتحقيق مشاريع النفط والغاز" و"الأوضاع الراهنة لصناعتي تكرير النفط والبتروكيماويات في أذربيجان وتنميتهما" و"تنوع نقل النفط والغاز من منطقة بحر الخزر في ظروف تحول أذربيجان إلى مجمع النقل واللوجستية لمنطقة بحر الخزر" وغيرها.

ويذكر أن المشاركة الدائمة والشريكة بي بي تحتفل العام الجاري بالذكرى السنوي الـ 25 لنشاطها في أذربيجان فيما تم تكريس حلقة خاصة للمؤتمر باسم "شركة بي بي الشريك الدائم لاذربيجان في الـ25 السنوات الأخيرة".