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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 2 يونيو

    ٠١.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل العملات الأجنبية للغد 2 يونيو.

    وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7021 مانات لدولار أمريكي واحد.

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 2 يونيو
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