تصدير نحو 6.7 مليون طن من البترول من ميناء جيهان خلال 5 أشهر

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

صدرت شركة سوكار 84 ألف و631 طن من البترول الأذربيجاني عبر ميناء نوفوروسيسك و260 ألف و380 طن من البترول عبر ميناء سوبسا ومليون و322 ألف و980 طن من النفط الخام عبر ميناء جيهان إلى الأسواق العالمية في شهر مليو للسنة الجارية.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) أنه تم تصدير 573 ألف و838 طن من ميناء نوفوروسيسك و1 مليون و139 ألف و45 طن من ميناء سوبسا و6 ملايين و697 ألف و67 طن من النفط الخام عبر ميناء جيهان خلال أشهر يناير-مايو.

إن مؤشرات النفط الخام المصدر من قبل سوكار تعكس كميات النفط الخام سواء في دولة أذربيجان أو في الشركة نفسها.