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    بيع برميل الخام " "BTC FOB Ceyhanبسعر 51.55 دولار في مايو

    ٠١.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٢]

    باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية أنه تم بيع برميل البترول الخام من نوع "برنت" بقيمة 50.43 دولار وبرميل الخام من نوع "أورالس" بقيمة 49.40 دولار وبرميل البترول الخام من نوع "BTC FOB Ceyhan" بقيمة 51.55 دولار في شهر يناير بالأسواق العالمية.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل الخام " "BTC FOB Ceyhanبسعر 51.55 دولار في مايو
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    بيع برميل الخام " "BTC FOB Ceyhanبسعر 51.55 دولار في مايو