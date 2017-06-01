ملك مملكة البحرين يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة العيد الوطني لبلاده يوم الجمهورية.

وجاء في البرقية:

"فخامة الرئيس الهام علييف الموقر رئيس جمهورية أذربيجان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدنا وانتم تحتفلون بذكرى اليوم الوطني لبلدكم الصديق أن نتقدم لكم باسمنا ونيابة عن شعب مملكة البحرين بعاطر التهاني والتبريك مقرونة بأطيب تحياتنا بهذه المناسبة الوطنية.

كما يطيب لنا انتهاز هذه الفرصة لنعبر لفخامتكم عن خالص تمنياتنا لكم شخصيا بدوام الصحة والسعادة ولشعبكم اطراد التقدم والازدهار بقيادتكم الحكيمة.

مع فائق تقديرنا واحترامنا".