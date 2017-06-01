خبيرة تحليل سوق الغاز: أذربيجان تتحول إلى احد مشاركي السوق العالمي للغاز الطبيعي

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

قالت السيدة محجوبة بلعيفة إن أذربيجان تتحول اليوم من خلال مشاريع تحققها إلى احد المشاركين المهمين للسوق العالمي للغاز الطبيعي.

وأوضحت بلعيفة رئيسة قسم تحليل سوق الغاز لمنتدى الدول المصدرة للغاز لمراسل أذرتاج على هامش منتدى نفط وغاز بحر الخزر 2017م المنعقد حاليا في باكو عاصمة أذربيجان أن أذربيجان تشكل مصدرا جديدا في سوق الغاز للقارة بنقل غاز "شاه دنيز2" إلى أوروبا كما أن المشاريع التي تحققها أذربيجان تضيف ذخرا مهما إلى تنويع البنية التحتية للطاقة في أوروبا.