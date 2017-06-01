سوكار تصدر أكثر من 10 آلاف طن من وقود الديزل خلال شهر سابق

باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

صدرت إدارة التسويق والعمليات الاقتصادية بشركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال شهر أبريل 9 آلاف و996 طن من وقود الديزل و1783 طن من وقود الطائرات و7 آلاف و746 طن من البولي إثيلين ذي الضغط العالي و1184 طن من كحول الإيزوبروبيل المطلق و6 آلاف و178 طن من بترول الراتنج والفين و911 طن من البروبيلين والفين و84 طنا من تركيبة البوتيلين البوتادين.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة سوكار أنه صدرت خلال أشهر يناير – مايو 262 ألف و914 طن من وقود الديزل و20 ألفا و606 طن من وقود الطائرات و117 طن من زيت التدفئة و40 ألفا و339 طن من البولي إثيلين ذي الضغط العالي و5 آلاف و532 طن من كحول الإيزوبروبيل المطلق و28 ألفا و100 طن من بترول الراتنج و17 ألفا و7 أطنان من البروبيلين و12 الفا و167 طن من تركيبة البوتيلين البوتادين.

كان سعر طن من وقود السيارات (البنزين) في الأسواق العالمية في شهر أبريل 520.58 دولار ووقود الطائرات 471.86 دولار ووقود الديزل 442.95 دولار. أما سعر مادة المازوت التي تحوي نسبة من الكبريت 1 في المائة فكان 299.83 دولار والبولي إثيلين ذي الضغط العالي 1222.50 دولارا وتركيبة البوتيلين البوتادين 635.27 دولار والبروبيلين 880 أورو و كحول الإيزوبروبيل المطلق 1592.50 أورو.