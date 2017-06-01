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    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور كوستا ريكا

    ٠١.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٤٦]

    باكو، 1 يونيو (أذرتاج).

    يقوم وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف بزيارة رسمية الى كوستا ريكا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان محمدياروف سيلتقي على هامش الزيارة مع وزير الخارجية والاعتقاد لكوستا ريكا مانويل قونزاليس سانس وكبار مسئولين آخرين. كذلك يتوقع توقيع اتفاقية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الرسمية من متطلبات تأشيرة الدخول بين حكومتي كلا البلدين.

    يذكر ان وزير الخارجية والاعتقاد لكوستا ريكا مانويل قونزاليس سانس قد زار أذربيجان في أكتوبر عام 2015.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يزور كوستا ريكا
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