باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج) بعث أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة العيد الوطني لبلاده يوم الجمهورية. وجاء في البرقية: "فخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديق تحية طيبة وبعد ،،، يسعدني وبلدكم الصديق يحتفل بعيده الوطني أن أعرب لكم عن صادق التهاني بهذه المناسبة، منتهزا هذه المناسبة الوطنية للتعبير عن خالص تمنياتنا باستمرار تطور ونماء علاقات الصداقة بين بلدينا وشعبيهما الصديقين. مع تمنياتي لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبه الصديق دوام التقدم والازدهار. وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير".

AZERTAG.AZ : أمير دولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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