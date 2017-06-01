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    علم وتعليم


    متخصصان مصريان يطلعان مسؤولي معهد الاستشراق على نتاجاتهما في أدب أذربيجان

    ٠١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٢]

    باكو، 1 يونيو، أذرتاج

    زار المتخصصان المصريان احمد درويش واحمد طرابيك معهد الاستشراق باسم ضياء بنيادوف لدى اكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

    وجاء في بيان المعهد ان العالمين المصريين رافقهما في الزيارة رئيس مركز مصر للثقافة لدى السفارة المصرية في باكو احمد سامي العايدي. وقدمت معلومات مفصلة اليهما حول فعاليات معهد الاستشراق.

    وتحدث أستاذ جامعة القاهرة متخصص الادب المقارن احمد درويش عن الأبحاث والدراسات التي يقوم بها في ادب أذربيجان وعلومها وعن الادباء والعلماء الاذربيجانيين للقرون الوسطى ممن ذاع صيتهم في الأقطار العربية.

    وتناول الصحفي الشهير مؤلف عديد من المقالات والدراسات عن أذربيجان في مصر احمد طرابيك ضرورة تفعيل الأنشطة الفاعلة الكفيلة بزيادة المعلومات والانباء في مصر عن أذربيجان. وتحدث طرابيك عن كتابه المعنون "قراباغ طريق السلام في القوقاز" الذي طبع قبل 3 سنوات باللغة العربية وباللغة الأذربيجانية هذا العام واهدى نسخا منه الى اسرة معهد الاستشراق.

    AZERTAG.AZ :متخصصان مصريان يطلعان مسؤولي معهد الاستشراق على نتاجاتهما في أدب أذربيجان
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    متخصصان مصريان يطلعان مسؤولي معهد الاستشراق على نتاجاتهما في أدب أذربيجان متخصصان مصريان يطلعان مسؤولي معهد الاستشراق على نتاجاتهما في أدب أذربيجان