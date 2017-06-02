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    سياسة


    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 126 مرة

    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٥‎٥‎]

    باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 126 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية باراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كهنقيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقريتي فرحلي وجعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي جيناري وأيقدزور والمرتفعات في محافظة برد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى أغدام وكوخانبي ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى جواهرلي ويوسفجانلي ومرزيلي وطاغيبكلي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو في محافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قروهند وقورقان وقاراخانبكلي وكوردلر وأشاغي ويسلي في محافظة فضولي الأذربيجانية وقرية مهديلي في محافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات قويقول وجورانبوي وتارتار وخوجاوند وجبرائيل المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 126 مرة
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