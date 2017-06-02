مقتل 36 شخصا جراء هجوم مسلح على فندق مانيلا
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١١:٤٧]
طوكيو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
ذكرت وسائل الإعلام الفلبينية أن الاصطدامات نتيجة تبادل إطلاق النار في فندق مانيلا العاصمة الفلبينية أدت إلى مقتل 36 شخصا. لقي العديد من الضحايا حتفهم اختناقا نتيجة لاندلاع النيران في المكان. إن هذا المجمع الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السياح يقع بالقرب من مطار مانيلا الدولي.
وأعلنت الشرطة أن مسلحا لم تحدد هويته بعد، قام بالانتحار حرقا بعد إطلاقه النار على رجال الأمن في إحدى غرف الفندق، بعد ساعات من الاعتداء على الكازينو.
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