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    زلزال يضرب محافظة أوغوز الأذربيجانية

    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٣٣]

    باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم محافظة أوغوز الأذربيجانية.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أن الزلزال وقع على بعد 4.5 كم من أراضي محافظة أوغوز، وذلك في الساعة 10:15:18 بالتوقيت المحلي لأذربيجان.

    كان الزلزال بمقدار 4 درجات على عمق 9 كيلومترات.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب محافظة أوغوز الأذربيجانية
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