باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انتخبت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا عضوا فخريا في اتحاد المعماريين.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات قالها رئيس اتحاد المعماريين الأذربيجاني إلباي قصيمزاده في مؤتمر رؤساء الأعضاء في القسم الإقليمي الثاني لاتحاد المعماريين العالمي.

قال إن السيدة الأولى مهربان علييفا تم تكريمها بالميدالية التذكارية "الأكاديمي ميكائيل حسينوف" تقديرا لنشاطها في الحفاظ على التراث العمراني الأذربيجاني ومساهمتها في هذا المجال.