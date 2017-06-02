    • / ثقافة

    ثقافة


    مهربان علييفا عضوا فخريا في اتحاد المعماريين

    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤١]

    باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انتخبت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا عضوا فخريا في اتحاد المعماريين.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات قالها رئيس اتحاد المعماريين الأذربيجاني إلباي قصيمزاده في مؤتمر رؤساء الأعضاء في القسم الإقليمي الثاني لاتحاد المعماريين العالمي.

    قال إن السيدة الأولى مهربان علييفا تم تكريمها بالميدالية التذكارية "الأكاديمي ميكائيل حسينوف" تقديرا لنشاطها في الحفاظ على التراث العمراني الأذربيجاني ومساهمتها في هذا المجال.

    AZERTAG.AZ :مهربان علييفا عضوا فخريا في اتحاد المعماريين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٥‎.٢٠١٧ [٢١:٣٨]
    موظف جامعة القاهرة يلقي تقريرا بمكتبة أذربيجان الوطنية
    ٢٤.٠٥‎.٢٠١٧ [١٧:٠١]
    رواية "ظلال بلا مالكين" تناقش الأفكار والافتراضات الفلسفية من نشأة الكون إلى المشكلات العالمية
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠١٧ [١٠:٢١]
    مسؤول التعددية الدينية باليونسكو: ملتقى باكو يتيح فرصا واسعة لتعزيز التعاون الدولي
    ٠٤.٠٥‎.٢٠١٧ [١٧:٢٦]
    ندى الناشف: دولة أذربيجان تساند كبيرا في فعاليات اليونسكو
    مهربان علييفا عضوا فخريا في اتحاد المعماريين