أذربيجان تحصل على 240 مليون طن من النفط الربحي حتى الآن
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٥٥]
باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
إن حجم النفط المستخرج من كتلة حقول "اذري – جيراق – جونشلي العميق" الواقعة في قطاع أذربيجان من بحر الخزر بلغ 240 مليون طن منذ 1 شهر يونيو لعام 2017.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خوشبخت يوسفزاده أن 32.7 مليون طن من الحجم المذكور هو النفط الربحي من حصة أذربيجان.
كما أضاف يوسفزاده أن "حجم النفط الربحي في ازدياد سنة إلى أخرى. بلغ حجم النفط الربحي في حصة أذربيجان للعام السابق 19.3 مليون طن من النفط أي 59 في المائة.
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