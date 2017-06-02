باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج) بلغ حجم استخراج الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" منذ بدء التشغيل 83 مليار متر مكعب و21 مليون طن على التوالي. وأوضح النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) الأكاديمي خوشبخت يوسفزاده في المؤتمر الدولي "الخزر الدولي الـ24 للنفط والغاز 2017" المنعقد في باكو أنه نقل 6.4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى جورجيا و46 مليار متر مربع إلى تركيا عبر خط أنابيب جنوب القوقاز في مشروع "شاه دنيز-1" حتى أول يناير للعام الجاري

AZERTAG.AZ : استخراج 83 مليار متر مكعب من الغاز و21 مليون طن من المكثفات من "شاه دنيز"

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