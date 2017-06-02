باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج) بلغ الاستخراج اليومي المتوسط من آبار مجموعة حقول "أذري – جيراق – جونشلي" البحرية الأذربيجانية 428.4 مليون طن من النفط و133 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأوضح النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) الأكاديمي خوشبخت يوسفزاده في المؤتمر الدولي "الخزر الدولي الـ24 للنفط والغاز 2017" المنعقد في باكو أن 448 مليون طن من النفط الأذربيجاني نقل الى الاسواق العامية حتى 1 يونيو للعام الجاري. وقد تم نقل 333 مليون طن من النفط من خلال خط أنابيب النفط باكو – تفليس – جيهان الرئيسي.

AZERTAG.AZ : استخراج 428 مليون طن من النفط و133 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من "اذري – جيراق – جونشلي" حتى الآن

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