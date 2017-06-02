المسؤول: بي بي وشركاؤها أنفقت 72 مليون دولار للمشاريع الاجتماعية في أذربيجان

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

قال بختيار اصلانبايلي نائب رئيس شركة بي بي للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والاستراتيجية ان بي بي وشركاءها قد انفقت حتى الان 72 مليون دولار للمشاريع الاجتماعية في أذربيجان.

ونقل مراسل أذرتاج عن أصلانبايلي قوله في كلمة ألقاها في النسخة الـ24 من دورة المؤتمر الدولي لنفط وغاز بحر الخزر 2017م المنعقدة حاليا في باكو ان الشركة تواصل فعالياته لتحقيق مشاريع استثمارية اجتماعية مهمة تضم برامج تعليمية ورفع كفاءة ومهارة لدى الطوائف المحلية وتحسين ظروف البنية التحتية الاجتماعية المحلية وضمان الوصول الى الوسائل المالية ودعم المؤسسات المحلية من خلال تدريبات ومساندة تنمية وتطوير التراث الثقافي والرياضة وكذلك المساعدات الفنية للمؤسسات الحكومية.