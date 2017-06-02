قراباغ يباشر استعدادات موسم 2017/2018م

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

باشر نادي "قراباغ" الأغدامي لكرة القدم استعدادات الموسم المقبل 2017/2018م بانطلاق اول تدريب عام بقاعدة النادي بعد العطلة العامة التي منحها مدرب "قراباغ" قربان قربانوف أسرة النادي عقب نهائي كأس أذربيجان في 5 مايو.

وابان مراسل أذرتاج ان 3 لاعبين من الفريق الأول وبضعة من الفريق الرديف شاركوا في التدريب الأول للموسم حيث ان 8 لاعبين من الفريق الأول ما زالوا يتدربون في معسكر المنتخب الاذربيجاني وآخرهم الحارس في منتخب البوسنة والهرسك فضلا عن غياب 4 آخرين لمعسكر المنتخب الاذربيجاني تحت 21 سنة.

وأضاف ان اللاعب الألباني أنسي أغولي سينضم الى التدريبات بعد عدة أيام.