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    الامطار الغزيرة والبرَد تجرف قرية شيخ بيكلي بقوبوستان

    ٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٠٦]

    قوبوستان، 2 يونيو، أذرتاج

    الامطار الغزيرة والبرد الهاطلة منذ مساء الامس الى الليلة على مساحة محافظة قوبوستان سببت بعوائق كبيرة فيما قالت لجنة الطوارئ القوبوستانية في بيان ان الكارثة الطبيعية تمثلت في غمر مياه الامطار أفنية البيوت وشقق المنازل والمباني الإضافية فضلا عن الحاق فيضانات بأضرار هائلة للمزارع والحقول. كما ان الفيضان الشديد اغلق الطريق السريع الواصل بين باكو وشاماخي ويفلاخ على بعد 80-82 كم امام حركة المراكب النقلية.

    وجاء فيه ان فريقا خاصا منشأ من قبل السلطة التنفيذية القوبوستانية باشر بالتعاون مع عناصر محلية تابعة لشركة "اذر اوتو يول سرويز" لرعاية الطرق البرية اعمال تنظيف الطريق وتمكن من إعادة فتح حركة المرور.

    وتعمل حاليا في قرية شيخ بيكلي فرق ولجان معنية لإزالة عواقب مياه الفيضانات والبرد وكذلك تقدير الاضرار الملحقة.

    AZERTAG.AZ :الامطار الغزيرة والبرَد تجرف قرية شيخ بيكلي بقوبوستان
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    الامطار الغزيرة والبرَد تجرف قرية شيخ بيكلي بقوبوستان الامطار الغزيرة والبرَد تجرف قرية شيخ بيكلي بقوبوستان الامطار الغزيرة والبرَد تجرف قرية شيخ بيكلي بقوبوستان الامطار الغزيرة والبرَد تجرف قرية شيخ بيكلي بقوبوستان