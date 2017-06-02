باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقت نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف السيدة ليلى علييفا الأطفال في دار الأيتام رقم 2 في مدينة باكو. أفادت وكالة أذرتاج أن ليلى علييفا اجتمعت مع الأطفال حول مائدة الغداء وتحدثت عن انتهاء سنتهم الدراسية بنجاح واهتمت بالبرامج الترفيهية للعطلة الصيفية. يذكر أن مؤسسة حيدر علييف الخيرية تزور دائما دار الأيتام رقم 2. كما أقيم حفل ترفيهي للأطفال. رقصت ليلى علييفا مع الأطفال والتقطت صورة تذكارية جماعية معهم.

AZERTAG.AZ : ليلى علييفا تزور دار الأيتام رقم 2

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