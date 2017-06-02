باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أقام الصندوق عطاء تاليا اليوم من خلال مزايدات نظامية ينظمها البنك المركزي للجمهورية الأذربيجانية. وعرض صندوق النفط الحكومي للجمهورية الأذربيجانية في المزاد 300.3 مليون دولار أمريكي خلال شهر مايو للعام الجاري. وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي أنه سيواصل بيع العملات الأجنبية من خلال العطاءات النظامية خلال السنة.

AZERTAG.AZ : صندوق النفط يبيع اليوم 300.3 مليون دولار خلال شهر مايو

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