نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال 12 عاما أخيرا
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٠]
باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
نقلت شركة "بي - بي أذربيجان" 30 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) من مجموعة حقول "أذري – جيراق - جونشلي" عبر محطة سنقجال و"نفط داشلاري" خلال 12 عاما أخيرا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الجزء المتبقي للغاز المصاحب تم إعادة حقنه للحفاظ على الضغط.
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