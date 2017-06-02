نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال 12 عاما أخيرا

باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

نقلت شركة "بي - بي أذربيجان" 30 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) من مجموعة حقول "أذري – جيراق - جونشلي" عبر محطة سنقجال و"نفط داشلاري" خلال 12 عاما أخيرا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الجزء المتبقي للغاز المصاحب تم إعادة حقنه للحفاظ على الضغط.