احتياطي العملة الأجنبية بالبنك المركزي بأذربيجان

باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

وصرح المكتب الإعلامي بالبنك المركزي الأذربيجاني لوكالة (أذرتاج) أن احتياطي البنك من العملة الأجنبية بلغ 4 مليارات و825.4 مليون دولار أمريكي حتى الأول من يونيو الحالي، أي بارتفاع بمقدار 206.1 مليون دولار مقارنة بالمؤشر الذي تم تسجيله حتى الفترة ذاتها شهر مايو.