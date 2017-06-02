احتياطي العملة الأجنبية بالبنك المركزي بأذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٧]
باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
وصرح المكتب الإعلامي بالبنك المركزي الأذربيجاني لوكالة (أذرتاج) أن احتياطي البنك من العملة الأجنبية بلغ 4 مليارات و825.4 مليون دولار أمريكي حتى الأول من يونيو الحالي، أي بارتفاع بمقدار 206.1 مليون دولار مقارنة بالمؤشر الذي تم تسجيله حتى الفترة ذاتها شهر مايو.
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