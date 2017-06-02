نقل أكثر من 360 مليون طن من النفط الخام عبر خط أنابيب ب ت ج

باكو، 2 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 360 مليون طن من النفط الخام (2.7 مليون برميل) عبر خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط باكو – تبيليسي – جيهان من يونيو عام 2006 حتى أواخر شهر أبريل للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نائب رئيس شركة بي بي للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والاستراتيجية بختيار اصلانبايلي في المؤتمر الدولي "الخزر الدولي الـ24 للنفط والغاز 2017" المنعقد في باكو أن ذلك النفط نقل بأكثر من 3550 ناقلة إلى الأسواق العالمية.

يذكر أن خط الأنابيب باكو – تبيليسي – جيهان الذي يبلغ طوله 1768 كم يتم استغلاله منذ يونيو عام 2006. منذ نفس الوقت، تم نقل حوالي 2.67 مليار برميل (357 مليون طن) من النفط الخام عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان وتحميله إلى 3502 ناقلة في ميناء جيهان ونقله إلى الأسواق العالمية.

يحمل حاليا خط أنابيب ب ت ج النفطين الأذربيجانيين "أذري – جيراق – قونشلي" و"شاه دنيز". وإضافة إلى ذلك، تم نقل النفطين التركمانستاني والكازاخستاني عبر خط الأنابيب.

صرف حوالي 29 مليون دولار لنفقات التشغيل في باكو – تبيليسي – جيهان. وأما نفقاته الرئيسية فصرف 5 ملايين دولار لها.

مساهمات باكو- تبيليسي – جيهان: بي بي (30.10 في المائة)، باكو- تبيليسي – جيهان سوكار (25.00 في المائة) وشيفرون (8.90 في المائة) وشتات أويل (8.71 في المائة) وترايو (6.53 في المائة) وأني (5.00 في المائة) وتوتال (5.00 في المائة) وإيتوتشو (3.40 في المائة) وإنبكس (2.50 في المائة) وكونوكو فيليبس (2.50 في المائة) وأنقج ليميتد (2.36 في المائة).