أذرتاج تبحث مع شينخوا تحقيق مشاريع مشتركة

سانت بطرسبورغ، 2 يونيو، أذرتاج

اتفقت وكالة انباء أذربيجان أذرتاج مع نظيرتها الصينية شينخوا على توسيع التعاون الموجود وتحقيق مشاريع مشتركة خلال مباحثات جرت اليوم على هامش ملتقى سانت بطرسبورغ الدولي للاقتصاد بين المدير العام لوكالة أذرتاج أصلان أصلانوف ونائب رئيس وكالة شينخوا جانغ سوتانغ.

وذكر السيد أصلانوف ان أذرتاج وشينخوا تتعاونان عن كثب منذ الفترة الطويلة وتتبادلان الانباء والمعلومات الكثيفة وتحققان معارض للصور مفيدا ان وكالة أذرتاج ترعى قلم تحير الانباء باللغة الصينية مع تعاون الوكالة في هذا الصدد عن كثب مع معهد كونفوشيوس في باكو.

وزاد المدير العام لوكالة أذرتاج ان الوكالتين تعملان حاليا على مشروع اتفاقية شراكة جديدة مؤكدا ان توقيع الوثيقة النهائية مع رئيس وكالة شينخوا جاي مينغجاو في باكو سوف يُسعِده للغاية.

وأفاد جانغ سوتانغ ان شينخوا تعير أهمية للتعاون مع أذرتاج معبرا عن اهتمام الوكالة الصينية بتحقيق مشاريع مشتركة وتوسيع تبادل المعلومات والانباء. وأشار الى أهمية فعاليات قلم تحرير الانباء باللغة الصينية في أذرتاج مؤكدا جاهزية شينخوا لمساندة أذرتاج في هذا الشأن.