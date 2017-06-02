اول قطار للحاويات انطلق من جورجيا الامس يصل الى باكو

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

وصل الى محطة كشله وسط العاصمة باكو اليوم اول قطار للحاويات انطلق من جورجيا الامس يقل 26 حاوية.

وقالت شركة سكة أذربيجان الحديدية في بيان ان سياسة التعريفة المرنة المنتهجة في السنوات الأخيرة تتيح بإبلاغ حجم نقل حوالي 40 الف حاوية خلال سنة بين أذربيجان وجورجيا الامر الذي يفيد نقل مليون طن من الشحن إضافيا.

وتنفيذا لبنود الاتفاقية الخاصة الموقع عليها بين الطرفين أنشأ الجانبان قطارا خاصا للحاويات لنقل الشحن بين الطرفين على خصومات تبلغ 50% ابتداء من اول يونيو الجاري مع ان سرعة هذا القطار اكثر مرتين من سرعة القطارات الأخرى للشحن حيث ينشط هذا القطار وفقا لجدول خاص بما يمكن هذا القطار قطع ما يقرب من 900 كم من المسافة بين مدينتي بوتي الجورجية وباكو العاصمة خلال مدة 30 ساعة على التخمين.

كما تنص الاتفاقية على إمكانية البعث بقطار الحاويات الخاص بين الطرفين خاصة من موانئ جورجيا الى مدن باكو واستارا والات وخيردالان وسومغايت وسائر الأماكن المطلوبة بناء على طلبات أصحاب الشحنات.

وقالت الشركة ان قطار الحاويات المحمول من موانئ جورجيا يطلب مجرد مدة 5 أيام على الأكثر لابلاغه أصحاب الشحنات وتفريغه واعادته الى جورجيا.