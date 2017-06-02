البنك المركزي يعلن حجم القاعدة النقدية لأول يونيو
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٢٤]
باكو، 2 يونيو، أذرتاج
قال البنك المركزي ان حجم القاعدة النقدية في البلد ازدادت قدر 160.6 مليون مانات ليصل الى 7788.7 مليون مانات لأول يونيو الجاري.
وجاء في بيان البنك المركزي ان حجم القاعدة النقدية في أذربيجان كان 7628.1 مليون مانات إلى اول مايو الماضي.
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